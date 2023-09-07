Подмосковье 07 сентября 2023, 15:58 Воскресенский колледж принял 17 студентов на целевое обучение от компании «Уралхим» Пресс-служба администрации города или района

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По соглашению с филиалом компании «Уралхим» на первый курс Воскресенского колледжа зачислили 17 студентов. В течение четырех лет они будут обучаться по направлению «Химическая технология неорганических веществ» с целью дальнейшего трудоустройства на предприятие.

Студенты будут получать стипендию от «Уралхима», а после учебы смогут трудоустроиться. Сотрудники компании приняли участие в разработке образовательных программ, включающих материал по технологии производства кислот и минеральных удобрений.

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В 2022 году на целевое обучение в Воскресенский колледж поступили 20 студентов. Филиал «Уралхима» направил на стипендии более полумиллиона рублей. Выплаты могут получать только те ребята, которые ответственно относятся к учебе и имеют средний балл по результата полугодия выше четырех. При этом, чем выше средний балл — тем больше стипендия. Целевики могут получать от 10 до 20 тысяч рублей в месяц в зависимости от своих успехов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников с 1 Сентября. Он пожелал им сил, терпения и удачи в этом году, побед в учебе, творчестве и спорте.

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