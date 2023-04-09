Подмосковье 09 апреля 2023, 12:57 Воскресенский «Химик» встретится с новокузнецким «Металлургом» в полуфинале Плей-офф ВХЛ

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Сегодня в рамках ½ финала Плей-офф Всероссийской хоккейной лиги воскресенский «Химик» сыграет с новокузнецким «Металлургом». Об этом сообщили в аппарате губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Подмосковная команда в шаге от исторического выхода в финал Кубка Петрова. Счет в серии до четырех побед 3:2 в пользу „Химика“», — сообщили в пресс-службе.

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Шестой матч пройдет на льду в Воскресенске. Начало игры в 13:00. Посмотреть противостояние можно здесь.

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