09 апреля 2023, 12:57
Воскресенский «Химик» встретится с новокузнецким «Металлургом» в полуфинале Плей-офф ВХЛ
Сегодня в рамках ½ финала Плей-офф Всероссийской хоккейной лиги воскресенский «Химик» сыграет с новокузнецким «Металлургом». Об этом сообщили в аппарате губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«Подмосковная команда в шаге от исторического выхода в финал Кубка Петрова. Счет в серии до четырех побед 3:2 в пользу „Химика“», — сообщили в пресс-службе.
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Шестой матч пройдет на льду в Воскресенске. Начало игры в 13:00. Посмотреть противостояние можно здесь.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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