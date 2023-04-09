Подмосковье 09 апреля 2023, 18:26 Воскресенский «Химик» в полуфинале плей-офф ВХЛ обыграл новокузнецкий «Металлург» Минспорта Подмосковья

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В полуфинале серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги команда «Химик» из Воскресенска разгромила новокузнецкий «Металлург» со счетов 3:2. Встреча состоялась на домашней арене победителей, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмены вышли на лед вместе в шестой раз. Хоккеисты сыграли со счетом 2:2 в основное время.

«Пять ярких, динамичных периодов, очень красивый хоккей. Решающая шайба была забита в ворота соперников лишь во втором овертайме. Итог — 3:2, „Химик“ в финале Кубка Петрова, где ему будет противостоять красноярский „Сокол“», — сообщил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.

Среди воскресенских спортсменов свои шайбы забили Федор Свечков и Андрей Кузнецов. Автором победного гола стал Олег Губин.

Первые матчи финальной серии до четырех побед между воскресенским «Химиком» и красноярским «Соколом» пройдут 16 и 17 апреля 2023 года в Красноярске, а 20 и 21 апреля «Химик» примет соперников на домашней арене.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» получил первое место на всероссийском форуме стартапов.

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