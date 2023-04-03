03 апреля 2023, 18:54
Воскресенский «Химик» сыграет в полуфинале плей-офф ВХЛ
В Воскресенске в четвертом матче полуфинала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Его соперником будет новокузнецкий «Металлург».
«Пока счет в серии 2:1 в пользу подмосковных хоккеистов», — уточнили в региональном правительстве.
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За матчем можно следить онлайн по ссылке. Игра началась в 18:30.
Ранее губернатор Андрей Воробьев пожелал удачи воскресенскому ХК «Химик» перед матчем команды с новокузнецким «Металлургом». Он подчеркнул, что спортсменов очень поддерживают и верят в их победу.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Хоккей
Воскресенск
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