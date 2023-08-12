Подмосковье 12 августа 2023, 15:10 Воскресенских строителей наградили накануне профессионального праздника

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Ежегодно во второе воскресенье августа строители России отмечают свой профессиональный праздник и получают заслуженные награды за добросовестный труд. В этот раз слова благодарности услышали строители Воскресенска.

«Строительство новых уникальных зданий, восстановление и реконструкция старинных объектов, сохранение истории, конструкторские уникальные решения — все это, без чего нельзя представить развитие не только города, но и всей страны», — сообщила депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева.

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«Я хочу пожелать вам, чтобы объемов было больше, чтобы строек было больше, чтобы всегда была работа. Стройте, пожалуйста, как можно больше. Мы, со своей стороны, будем помогать, содействовать, города должны расти, населенные пункты развиваться», — заявил глава округа Алексей Малкин.

За большой вклад в развитие строительного комплекса Московской области почетной грамотой министерства наградили Елену Беликову. Свою трудовую деятельность Елена Федоровна начала сразу после техникума, освоив технологию строительной керамики. Сейчас женщина работает на Воскресенском кирпичном заводе, она контролирует качество выпускаемой продукции.

«Самое сложное, конечно, найти подход к людям. Все разные, со своими характерами, со своими претензиями. Стараюсь быть справедливой по отношению к своим подчиненным. Помогаю им, объясняю, думаю, им нравится со мной работать», — рассказала начальник службы контроля качества продукции Воскресенского кирпичного завода Елена Беликова.

Недавно в Воскресенске возобновил работу один из старейших цементных заводов России — «Цементум». Продукция предприятия в разные годы использовалась в строительстве таких крупных объектов, как московский метрополитен, канал «Москва — Волга» и Воскресенский химический комбинат. Перезапуск завода стал большим событием для всего Подмосковья и привлек в Воскресенск новых специалистов.

«Полтора года назад меня перевели в Воскресенск, я работал в Щурове, и мы приступили с коллегами к восстановлению завода. Была большая модернизация, мы восстанавливали печи с нуля, помольную станцию, модернизировали полностью сырьевой цех. Уже выходим на свои мощности, каждый месяц цели растут. Выполняем свои планы и движемся вперед», — сообщил начальник участка помола и отгрузки цемента Алексей Мищеряков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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