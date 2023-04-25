Подмосковье 25 апреля 2023, 11:00 Осколок минометного снаряда удалили из бедра участника СВО в больнице Воскресенска Unsplash

Читать 360tv в

Молодой человек 24 лет обратился в больницу Воскресенска с паховой грыжей. Выяснилось, что парень приехал домой в отпуск из зоны СВО, а в бедре у него находится осколок минометного снаряда. Врачи приняли решение провести сразу две операции.

«Мы провели необходимые исследования, которые показали наличие осколка длиной один сантиметр, расположенного глубоко в мягких тканях», — рассказал хирург больницы, заслуженный работник здравоохранения Подмосковья Владислав Бурдаков.

Реклама

Сначала врачи провели операцию по удалению паховой грыжи, а через два дня с помощью аппарата С-дуга убрали осколок снаряда. Металл извлекли через разрез диаметром всего в один сантиметр.

Обе операции прошли успешно. Парень чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы. В ближайшее время он планируется вернуться на СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Серпухове. Он рассказал, что осенью в микрорайоне Ивановские Дворики откроется новая поликлиника.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».