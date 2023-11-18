Подмосковье 18 ноября 2023, 16:11 Воскресенские студенты стали участниками краеведческого проекта Телеканал «360»

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В Воскресенске студенты стали участниками краеведческого проекта. Вера Хрулева впервые на краеведческой экскурсии. Девушка живет недалеко от села Петровское, но никогда не интересовалась историей местного храма.

«Я считаю, это важно знать. Для нас подростков это как-то необычно получается, что некоторые не знают, что такое церковь, не ходят туда и не верят в Бога. Я считаю, что важно знать об этом», — сообщила студентка первого курса Воскресенского института туризма филиала РМАТ Вера Хрулева.

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Ильинской церкви более 200 лет. Ее возведение совпадает с датой наполеоновского нашествия.

Первое, что сразу бросается в глаза, — это особенная красота здания. Оно построено в стиле классицизма. Как и многие храмы после революции церковь постигла печальная участь. В 30 годы ее закрыли, а помещение использовали под сельскохозяйственный склад. Службы возобновились здесь лишь 25 лет назад.

«Поначалу у нас, конечно, службы проводили даже не под крышей, то есть у нас здесь было все настолько разрушено. Еще идут реставрации и будет еще красивее намного с помощью божьей и по великой любви прихожан к своему храму и своему селу», — прихожанка Ильинской церкви села Петровское Ольга Лысова.

В церкви хранятся частицы почитаемых Святых и даже есть своя чудо-икона Ильи Пророка. Когда ее подарили храму, она была полностью темная, но со временем на ней начали проявляться лики. Ольга Владимировна уверена, что это чудо — следствие искренних молитв прихожан.

Идея проводить экскурсии для студентов принадлежит Воскресенским краеведам и проходит в рамках проекта «Прогулки по историческим местам». Ребята посетили сразу два старинных храма в селе Петровское и Марчугах, узнали про вотчину Дмитрия Пожарского и искренне заинтересовались историей родного края.

«Это была тишина, это раз. А, во-вторых, у всех просто горели глаза от того, что они услышали. Когда мы вышли из храма, я им говорю. Какая история глубокая нашего края, мы ничего не знаем», — рассказала заведующая отделом по воспитательной работе Воскресенского института туризма Галина Юркова.

Краеведческие экскурсии по историческим местам Воскресенского края будут продолжены. Ведь там где молодое поколение с любовью относятся к своим истокам, можно с надеждой смотреть в будущее.

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