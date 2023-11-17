Подмосковье 17 ноября 2023, 22:33 Воскресенские школьники встретились с заслуженным химиком России Андреем Норовым Фото: администрация Воскресенска

Читать 360tv в

Ученики школы № 2 в Воскресенске встретились с заслуженным химиком России и земляком Андреем Норовым. Мероприятие прошло в Центральной библиотеке в рамках проект «В гостях у ученого».

«Наш земляк — заслуженный химик Российской Федерации, кандидат технических наук, директор департамента науки и технологии АО „Научно исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам“ имени профессора Самойлова», — сообщили в администрации городского округа.

Реклама

Андрей Михайлович рассказал, как научные сотрудники обеспечивают продовольственную безопасность страны и производят минеральные удобрения. После лекции ребята задали ученому вопросы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».