Подмосковье 16 апреля 2023, 21:50 Воскресенские школьники получили паспорта

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Первые в жизни главные документы, удостоверяющие личность получил 21 ученик школ Воскресенска. В торжественной обстановке паспорта 14-летним ребятам вручил глава городского округа Алексей Малкин

Среди главных героев мероприятия были близнецы Варвара и Елизавета Гурьевы, девочки практически не отличаются друг от друга внешне. Школьницы пошутили, что им нужно было вручить один документ на двоих.

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Мама Егора Шульца Инна Николаевна отмечает подобный праздник уже во второй раз. Старшая дочь жительницы после получения паспорта оформила Пушкинскую карту и посещает различные культурные мероприятия.

«Паспорт — это то, что делает вас неотъемлемой частью нашего государства, нашей Великой России, вы практически уже становитесь взрослыми. Я хочу пожелать вам, чтобы в дальнейшей жизни все было прекрасно, чтоб дорога ваша была светла», — сказал Малкин.

Традицию вручать паспорта 14-летним жителям Подмосковья в торжественной обстановке предложил губернатор региона Андрей Воробьев.