Воскресенские хоккеистки готовятся к играм в женской лиге. Первые матчи пройдут уже осенью

В Воскресенске создали женскую сборную по хоккею. Спортсменки готовятся к своим первым соревнованиям в женской хоккейной лиге, которые пройдут уже осенью.

Александр Сырцов — представитель хоккейной династии. 12 лет назад он с нуля создал женский хоккей в Воскресенске. Наравне с известным всему миру «Химиком» появилась команда девчонок. За эти годы они достигли впечатляющих результатов: заняли третье место на Чемпионате мира, первое на Кубке Европы. И если раньше в команду Сырцова юных спортсменок набирали, то теперь проходит конкурс — два человека на место.

Впереди у команды новый этап — игра в профессиональной женской хоккейной лиге. Команда создана, заявка отправлена.

«Принято решение было в марте этого года, за что спасибо Министерству спорта и Роману Терюшкову за то, что доверили нам развивать эту команду», — сказал Владислав Сатинаев, первый заместитель главы администрации городского округа Воскресенск.

Название команда получила необычное «7.62». Эти цифры — диаметр шайбы. В сборную Александр Сырцов отобрал лучших игроков со всей России. География, откуда приехали спортсменки, впечатляет — Тюмень, Челябинск, Крым и, конечно же, Подмосковье. Первая игра состоится уже осенью, поэтому сейчас у хоккеисток — время напряженных тренировок.

«Каждая игра будет важна! Во-первых, молодой состав, девчонки зарекомендовали себя неплохо, но на детско-юношеском уровне. В профессиональном хоккее они еще не играли — это что-то новое. Мы захотели не останавливаться на достигнутом, идти вперёд», — отметил Александр Сырцов, главный тренер команды «7.62».

Меры безопасности на спортивном объекте соблюдены: измерение температуры, дезинфекция мест общего пользования и регулярные анализы на коронавирус стали для спортсменок нормой. Из 40 хоккеисток, которые сегодня тренируются на льду, в состав сборной войдут только 28 лучших.

У Александра Сырцова своя техника тренировок, благодаря которой он ведет хоккеисток к вершинам пьедестала. Меньше чем черездва2 месяца воскресенские спортсменки выйдут на лед против таких именитых соперников как «Торнадо», «Агидель», «Бирюса».