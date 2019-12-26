Воскресенская школа искусств переехала в новое здание. Здесь будут заниматься 600 детей

Воскресенская школа искусств «Элегия» переехала в новое здание. Его построили меньше чем за год. До этого 25 лет приходилось ютиться на территории обычной общеобразовательный школы.

Разучивать гаммы и зубрить ноты приходилось во вторую смену-после обычных уроков. О собственном концертном зале на 120 мест, с большой сценой для отчетных концертов и постаментом для хора даже мечтать не могли.

Особая гордость школы искусств — инструменты: три японских рояля, 21 фортепиано. Преподаватели говорят, что в последний раз на таких играли еще в Гнесинке, на вступительных экзаменах. Глубокий звук, мягкие клавиши — теперь каждое занятие приносит удовольствие.

Источник фото: телеканал «360»

Классы специально сделали небольшие, удобные для индивидуальных занятий. Талантам больше не придется тесниться: в одну смену в «Элегии» могу заниматься 600 учеников.

«У нас здесь самый крупный микрорайон, а школа была одна. Это здание было просто глоток воздуха для наших творческих людей, для детей. Мы открыли два дополнительных отделения –театральное и художественное искусство», — рассказал заместитель руководителя администрации Воскресенска Владимир Сатинаев.

Источник фото: телеканал «360»

Открыл школу губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире на телеканале «360».

«Долго ждали, но, наконец, справились. Видите, новая современная школа искусств. Хочу поблагодарить преподавателей, которые учат, работают, хочу пожелать ребятам, которые занимаются музыкой, чтобы вы добились чего хотели», — сказал Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь в школе «Элегия» есть хореографический зал, класс для сольфеджио и рисования. Скоро здесь появятся курсы английского и китайского языков.