Подмосковье 06 июня 2023, 19:00 Воскресенск вошел в топ-3 округов Подмосковья по развитию импортозамещения в первом квартале года

Читать 360tv в

По результатам работы в январе, феврале и марте, городской округ Воскресенск занял второе место в рейтинге Подмосковья по созданию предприятий в сфере импортозамещения. Об этом доложил заместитель главы администрации муниципалитета Олег Илюшин.

В Воскресенске активно работают над тем, чтобы привлекать в округ новые проекты импортозамещения и помогать развиваться уже работающим компаниям.

Реклама

Сотрудники администрации проводят регулярные встречи с руководителями промышленных предприятий, оказывают содействие в подборе земельных участков для бизнеса и помогают собрать документы. Итогом такого сотрудничества стала, например, готовность местного деревообрабатывающего предприятия нарастить производство. Инвесторы планируют строительство нового цеха на территории округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла господдержка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».