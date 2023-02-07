Подмосковье 07 февраля 2023, 09:27 Воскресенск получит 19 новых автобусов этой весной

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Пассажирские перевозки в Воскресенске станут комфортнее, ведь этой весной автопарк обновят. Округ получит 19 новых автобусов.

Современные автобусы помогут повысить качество перевозок и решить вопросы с дополнительными рейсами.

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«Есть вопросы по расписанию, но спасибо огромное Андрею Юрьевичу (Андрей Юрьевич Воробьев — губернатор Московской области — прим. ред.), он 19 автобусов нам выделяет на городской округ. Эти вопросы мы снимем. Я уверен, на новых автобусах водители пойдут с удовольствием работать. Им будет комфортно, а самое главное — нашим жителям будет комфортно ездить и перемещаться по городу», — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

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Алексей Малкин лично посетил городской вокзал, чтобы пообщаться с пассажирами и водителями. Сегодня в округе более чем по 30 маршрутам курсируют 55 автобусов, ежедневно перевозя сотни воскресенцев и жителей близлежащих городов. Поэтому увеличение количества рейсов и актуальное расписание — самые важные вопросы.

«С администрацией мы не так давно встречались [с временно исполняющим обязанности главы округа]. Он пообещал рассмотреть госконтракт, чтобы добавить нам маршруты, где-то продлить, где-то расписание изменить», — рассказал руководитель производственной базы «Воскресенск» АО «Мострансавто» Александр Халкечев.

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