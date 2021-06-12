Воскресенск отметил День города театральным фестивалем

Фестиваль «Точка кипения» открыли в парке усадьбы Кривякино в Воскресенке. В честь Дня города там запустили марафон постановок, чтобы погрузиться в театральную атмосферу.

На четырех театральных площадках гости наблюдали за водевилем, комедией, балетом и оперой.

«Мне кажется, мы сегодня порадуем самого взыскательного зрителя», — заявила сотрудница усадьбы Кривякино Ирина Рябцева.

Детям показали кукольные представления, а для взрослых подготовили классику — трагедии Александра Пушкина.

Известные режиссеры провели мастер-классы, а еще для местных жителей дали поэтические концерты.

«Очень хорошо, очень нравится. Репертуар растет, публика растет, в общем, одни положительные эмоции», — поделился впечатлениями местный житель Илья Ушатов.

На фестивале также работал фуд-корт, продавались сувениры.

В День города заслуженные награды получили те, кто каждый день делает Воскресенск лучше. Двое горожан удостоены высокого звания «Почетный житель».

Воскресенску исполнилось 92 года. Во время Великой Отечественной войны город поставлял на все фронты бутылки с горючей смесью, корпуса для гранат, заряды для мин, сырье для производства пороха. В городе живут 10 героев СССР, 10 Героев Труда, 10 трудовых династий. В Воскресенске функционируют 19 градообразующих и шесть оборонных предприятий, которые знают не только в Московской области, но и во всей стране.

А парк усадьбы Кривякино отпраздновал год. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в нем прошла масштабная реконструкция. В парке восстановили каскад прудов, по всей территории протянули пешеходные маршруты.

«Воскресенск процветает. Совсем недавно, год назад, открылся этот удивительный парк „Кривякино“. Была инициатива всех жителей, губернатор поддержал ее, выделили из бюджета области сюда приличные деньги на то, чтобы этот парк был самым лучшим парком юго-востока Подмосковья», — сказал первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин.

Преображение парка продолжается. Сейчас завершается благоустройство поймы Москвы-реки. Также в порядок приводят главный корпус и два флигеля усадьбы. Работы завершатся в 2023 году.