Подмосковье 17 января 2024, 11:16 Воскресенск и Щелково возглавили топ округов Подмосковья по заготовке донорской крови в 2023 году Unsplash

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Свыше 76 тонн донорской крови и ее компонентов заготовили в Подмосковье в 2023 году. Лидерами по этой работе оказались Воскресенск, Щелково и Орехово-Зуево.

Как рассказала главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп, в Подмосковье ежегодно увеличивается количество заготавливаемой крови и ее компонентов благодаря активности и неравнодушию жителей.

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«В прошлом году в Московской области в трех округах жители выполнили больше всего донаций — это Воскресенск, Щелково и Орехово-Зуево. Их показатели даже превысили максимальный уровень развития донорства крови и ее компонентов, озвученный ВОЗ -31,5 донации на тысячу человек в год», — сказала она.

В пятерку лидеров также вошли Дубна и Луховицы.

Донорскую кровь и ее компоненты используют для помощи пострадавшим в ДТП, а также пациентам с ожогами, травмами, сильной кровопотерей и онкологическими заболеваниями.

Узнать подробнее о работе Центра крови можно по ссылке.

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