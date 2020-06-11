Восемь тысяч подмосковных дольщиков уже получили свои ключи в этом году

Несмотря на вынужденное приостановление строек, половина запланированных на год квартир в Подмосковье сданы. Восемь тысяч дольщиков уже получили свои ключи, вопреки пандемии. За год в регионе планируют сдать 111 новостроек.

Всего в этом году в Подмосковье сдадут 15,5 тысячи квартир. Половину плана выполнили. Восемь тысяч дольщиков получили свои ключи.

13 апреля выдачу ключей приостановили из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Но уже 1 июня возобновили. Отклонений от графика не будет.

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова рассказала, что в регионе удалось завершить строительство объектов, где большое количество дольщиков ждали квартиры. Это жилые комплексы в Котельниках в микрорайоне Белая дача, корпуса 9 и 10.1 ЖК «Спасский мост» в Красногорске, ЖК «Планерный» в Химках и другие.

Подробности — в сюжете канала «360».