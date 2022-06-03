Восемь тысяч домов зарегистрировали в Подмосковье за май по ускоренной «дачной амнистии»

Ускоренная регистрация в рамках «дачной амнистии» в мае позволила зарегистрировать восемь тысяч домов. С начала 2022 года в регионе оформили порядка 30 тысяч объектов недвижимости, отметила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

«Так, в ускоренном порядке за май зарегистрировано восемь тысяч объектов недвижимости. Надо сказать, что до нововведений в месяц, в среднем, ставилось на учет 2,4 тысячи домов, ускоренная регистрация, как мы видим, дала значительный рост. Граждане активнее стали регистрировать свою недвижимость. Всего же с начала года оформлено порядка 30 тысяч домов», — рассказала Анна Кротова.

Она отметила, что новый закон по ускоренной регистрации недвижимости вступил в силу с мая 2022 года. Он позволил жителям региона быстрее оформить в собственность недвижимость на садовых участках на землях индивидуального жилого строительства и личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов. Теперь в электронном виде это можно сделать за три дня (при подаче через МФЦ — за пять дней). Раньше процедура занимала 10 и 12 дней соответственно.

Продление упрощенного порядка регистрации домов актуально для Подмосковья. Поэтому, учитывая социальную значимость и темпы индивидуального жилищного и садового строительства, «дачную амнистию» продлили до 1 марта 2031 года.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что регион находится в лидерах по количеству загородной недвижимости среди субъектов России. В Подмосковье есть более 11 тысяч садоводческих товариществ, где расположены свыше двух миллионов земельных участков.

«На сегодняшний день остаются незарегистрированными более 80 тысяч объектов загородной недвижимости. Работа по разъяснению необходимости регистрации недвижимости и преимуществ „дачной амнистии“, а также оказанию информационной помощи собственникам незарегистрированных объектов недвижимости в регионе ведется на постоянной основе. В этом году мы планируем помочь зарегистрировать собственникам 70 тысяч домов», — сообщила она.

Больше всего домов с начала года зарегистрировали в Раменском городском округе — 2,6 тысячи объектов. В пятерку лидеров попали также Истра (2,3 тысячи), Дмитров — 1,7 тысячи), Одинцово (1,6 тысячи), и Чехов (1,4 тысячи). В Солнечногорском округе зарегистрировали — 1,3 тысячи., в Наро-Фоминске — 1,1 тысячи, в Щелково — 1,05 тысячи, в Пушкино — 1,04 тысячи, а в Богородском — 960 домов.

Под «дачную амнистию» попадают объекты, которые построены определенных на земельных участках: они должны быть представлены для ведения садоводства, дачного хозяйства, а также индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства.

Для оформления собственности нужны два документа: технический план и декларация. Их необходимо лично подать в МФЦ или Росреестр напрямую. Кроме того, в регионе есть сервис помощи в регистрации от МОБТИ. Зарегистрировать свое имущество, можно не выходя из дома — с этим поможет выездная регистрация. Чтобы воспользоваться услугой, нужно заказать выезд на дом или в офис Росреестра, также можно обратиться в мобильный пункт соцгазификации. Специалист примет документы и привезет выписки из ЕГРН на руки.