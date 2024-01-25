Подмосковье 25 января 2024, 14:43 Восемь центров рассеянного склероза открыли в Подмосковье с 2021 года Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

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Еще один центр рассеянного склероза открыли в Подмосковье в январе. О том, как развивается это важное направление медицины, в эфире «Область перемен» рассказал главный внештатный невролог Московской области Максим Сутормин. Другие эксперты программы — Виктор Щулепников, Олег Балаев и Павел Волгин — сообщили о реконструкции Володарского шоссе, экологическом и цифровом просвещении молодежи.

Продлить жизнь

Центр рассеянного склероза открыли в январе на базе консультативно-диагностического центра МОНИКИ имени Владимирского в Реутове. Эта медицинская сеть активно развивается в Подмосковье с 2021 года, сегодня в регионе уже восемь таких центров.

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«На сентябрь прошлого года таких пациентов у нас в Подмосковье было почти семь тысяч. Учитывая тяжесть заболевания, хочется оказывать им максимально доступную специализированную помощь. Склероз потому и рассеянный, что симптоматика очень обширная — могут быть нарушения зрения, речи, онемение рук или ног, головные боли, а может и все вместе», — говорит главный внештатный невролог Минздрава Московской области Максим Сутормин.

За оснащением таких центров следят в Минздраве региона. Очень важно наличие современных медикаментов и медицинского оборудования. Рассеянный склероз нельзя вылечить, но можно существенно продлить жизнь пациентов с таким диагнозом и улучшить ее качество.

Ускорить путь домой

В Подмосковье продолжается масштабная реконструкция Володарского и Каширского шоссе. Это ключевые артерии Ленинского округа, который стремительно развивается. За 13 лет население муниципалитета увеличилось в три раза.

«Позади первый этап реконструкции Володарского шоссе. Это участок дороги от Каширского шоссе до жилого комплекса „Пригород Лесное“ — там дорогу расширили до четырех полос. Теперь ведем подготовительную работу по второму этапу. Он включает в себя расширение дороги до шести-восьми полос со строительством развязки», — рассказал начальник управления градостроительной политики и инвестиций Минтранса Московской области Виктор Щулепников.

Планируется, что реконструкцию шоссе закончат в третьем квартале 2026 года.

Познакомить с профессиями будущего

В подмосковных школах проходят «Уроки цифры» и занятия по теме «Кибербезопасность будущего». Проект курирует министерство образования региона.

«Цель проекта — знакомство детей с IT отраслью. Занятия должны познакомить ребят с профессиями в этой сфере, с информационной безопасностью, научить цифровой грамотности. Педагоги научат детей грамотно работать с информацией и самостоятельно находить ее в сети», — отметил учитель информатики гимназии № 16 «Интерес» в Люберцах Павел Волгин.

Защитить природу

В Общественной палате Московской уже много лет работает комиссия по экологии, природопользованию и сохранению лесов. Различные инициативы в этой сфере призваны минимизировать негативные последствия урбанизации. Важную роль отводят и экологическому просвещению молодежи.

«У нас плотно выстроена работа с Минэкологии, МинЖКХ. Взаимодействуем с жителями, диалог налажен. Правительство региона всегда плотно работает с Общественной палатой, эта коммуникация позволяет в срок реагировать на обращения граждан», — рассказал член Общественной палаты Московской области Олег Балаев.