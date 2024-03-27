Подмосковье 27 марта 2024, 15:19 Восемь стоянок для электросамокатов обустроили в Воскресенске Медиасток.рф

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Парковки для электросамокатов оборудовали на восьми улицах Воскресенска. Локации выбрали на основе предложений каршеринговой компании с учетом мнения дорожных специалистов.

Теперь жители Воскресенска смогут арендовать электросамокаты на стоянках, которые оборудовали на улицах Кагана, Лермонтова, Менделеева, Карла Маркса, Новлянской, Центральной, Российской, а также на площади Ленина.

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Также пользователей предупредили, что брошенные на автобусных павильонах, тротуарах и в других местах вне указанных парковок самокаты будут эвакуировать.

Ранее Минтранс Подмосковья сообщил о старте сезона кикшеринга. Прокат электросамокатов уже доступен в 33 городских округах.

Напомним, губернатор Андрей Воробьев рассказал, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году. Он подчеркнул, что соответствующее решение было принято после обращения жителей региона.

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