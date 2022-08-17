Восемь станций проката велотранспорта заработали в Балашихе

Специалисты Мособлэнерго обеспечили электроснабжение восьми станций проката велотранспорта в Балашихе. За помощью в подключении точек к ним обратилась компания «СитиБайк». Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Московской области.

Компания, работающая под брендом «Велобайк», предоставляет услуги по прокату как обычных, так и электровелосипедов. Она попросила Мособлэнерго помочь с технологическим присоединением восьми станций проката. Точки планируют открыть в микрорайонах Железнодорожный и Саввино в городском округе Балашиха.

Сотрудники «Мособлэнерго» оперативно подготовили все документы по технологическому присоединению станций проката. Электроснабжение всех объектов обеспечили в кратчайшие сроки. По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, на восьми станциях велопроката установили приборы учета электрической энергии.

Работы по подключению станций проводил Щелковский филиал Мособлэнерго. Общая максимальная мощность присоединенных объектов составила 40 киловатт.