Восемь спортивных объектов заработают в Подмосковье в 2020 году

Восемь спортивных объектов планируют открыть в Подмосковье в 2020 году. Все работы будут финансироваться из бюджета. Об этом сообщил вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков.

Он рассказал, что в Московской области построят четыре физкультурно-оздоровительных комплекса, а также проведут реконструкцию в четырех городских стадионах. Уже во втором квартале года закончат восстанавливать стадионы «Химик» в городском округе Чехов и «Знамя труда» в городском округе Орехово-Зуево. В третьем квартале должны завершиться все работы по строительству двух ФОКов в городских округах Химки и Молодежный.

Еще два физкультурно-оздоровительных комплекса начнут работать до конца 2020 года. Они будут находиться на улице Фирсова в Серпухове и на улице Южной в Дрезне. В каждом из них будет работать плавательный бассейн.

В это же время должна закончиться реконструкция стадиона в городском округе Власиха. Кроме того, в 2020 году планируют построить регбийную арену в поселке Монино городского округа Щелково.

Строительство спортивных объектов — важное направление повышения качества жизни людей. Ввод в эксплуатацию и открытие новых спортивных центров стоит на личном контроле губернатора региона Игорь Тресков вице-губернатор Московской области.

За семь лет в Московской области построили 137 физкультурно-оздоровительных комплексов.