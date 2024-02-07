Подмосковье 07 февраля 2024, 12:33 Восемь социальных объектов построят Одинцове к 2025 году пресс-служба администрации г. о. Одинцово

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Восемь школ и медучреждений построят в Одинцовском округе за два года. Новые социальные объекты появятся благодаря нацпроектам и госпрограммам.

По сообщению пресс-службы Министерства строительного комплекса Московской области, сейчас завершается возведение школы на 550 мест в селе Немчиновка. Также вскоре появится пристройка на 950 мест к Немчиновскому лицею.

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Кроме того, продолжается строительство еще двух образовательных учреждений: школы на 550 мест в поселке Горки-2 и школы на 1,1 тысячи мест в Звенигороде.

пресс-служба администрации г. о. Одинцово

Стартовало строительство консультативно-диагностического центра в селе Ромашково. Он рассчитан на 350 посещений в смену.

Еще две поликлиники построят в 2025 году: детскую на 220 посещений в смену в Звенигороде и комплексную на 500 посещений в смену в жилом комплексе «Гусарская баллада». Также появится новый фельдшерский пункт в поселке Дубки.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе построят свыше 70 школ и детских садов в 2024 году.

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