Подмосковье 09 августа 2023, 15:46 Восемь школьных стадионов открыли жителям для занятий спортом в Солнечногорске пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Жители Солнечногорска теперь смогут заниматься спортом недалеко от дома. Восемь школьных стадионов округа уже открыли для любителей активного образа жизни.

Всего в Подмосковье открыли для жителей 417 школьных стадионов. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева муниципальные власти решают этот вопрос с руководителями учебных заведений.

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«Школьный стадион часто работает в дневное время, вечером реже, а летом часто не работает: 417 школьных стадионов мы открыли для жителей. Спасибо директорам, которые приняли это предложение и дали большему количеству людей возможность заниматься спортом», — сказал Андрей Воробьев.

Так, в Солнечногорске для населения открыли стадионы в школе № 2, двух корпусах школы № 4, в лицеях № 1 и № 8, в Алабушевской, Менделеевской и Обуховской школе.

«Мы также присоединились к одному из важных губернаторских проектов по развитию спорта на территории муниципалитета и реализовали его на базе двух наших корпусов. Открыли объекты для жителей и уже заметили, как на стадионах выросло число занимающихся — причем как наших учеников, так и взрослого населения», — поделился директор школы № 4 Дмитрий Грибков.

Кроме того, планируется построить новые спортивные площадки вблизи Ложковской и Ржавской школ. Также идет реконструкция стадиона в Тимонове. Там обновят футбольное поле, построят площадку для занятий легкой атлетикой с трибунами, универсальную площадку и установят комплекс для занятий гимнастикой.

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