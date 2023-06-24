Подмосковье 24 июня 2023, 00:30 Восемь школьных стадионов открыли в Солнечногорске по губернаторской программе

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Восемь школьных спортивных сооружений открыли в Солнечногорске по губернаторской программе «Открытый стадион». Цель проекта — обеспечить жителям Подмосковья свободный доступ к спортивной инфраструктуре.

Горожаны могут пользоваться беговыми дорожками, уличными тренажерами, футбольными полями и площадками для игры в волейбол и баскетбол. Зимой на стадионах будут обустраивать катки.

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«Школьный стадион часто работает в дневное время, вечером реже, а летом часто не работает. 417 школьных стадионов мы открыли для жителей. Спасибо директорам, которые приняли это предложение и дали большему количеству людей возможности заниматься спортом» — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Солнечногорске открыли спортивные сооружения в школах № 2, в старом и новом корпусах СОШ № 4, а также в лицеях № 1 и № 8 и в Алабушевской, Менделеевской и Обуховской школе.

«Важный губернаторский проект, который мы реализовали на базе обоих наших корпусов. Открыли объекты для жителей, и замечаем, как на стадионах выросло число занимающихся — причем как наших учеников, так и взрослого населения», — отметил директор школы № 4 Дмитрий Грибков.

При разработке проекта стадионов большое внимание уделяют безопасности учеников, поэтому территорию каждой школы тщательно готовят перед открытием. Спортивные площадки отгораживают от образовательного учреждения и имеют отдельный вход. Внутри устанавливают камеры видеонаблюдения, которые в том числе подключены к системе «Безопасный регион». Для посетителей разработали единые правила поведения, информация о которых размещена на информационных стендах, установленных возле входа.

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