Подмосковье 15 января 2024, 15:55 Восемь школ отремонтировали в Климовске после сбоев в подаче отопления — Андрей Воробьев Губернатор Воробьев рассказал о ремонте школ в Климовске

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В микрорайоне Климовск — 16 образовательных центров. После коммунальной аварии на частной котельной тепло вернулось во все помещения, кроме Гимназии имени Подольских курсантов. Корпус дополнительно отогревают тепловыми пушками, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Два из 16 образовательных учреждений Климовска все это время работали штатно. В восьми уже завершился ремонт, в шести — еще продолжается.

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«После общения с жителями зашел в Гимназию имени Подольских курсантов — корпус на Первомайской улице. Единственная школа, которую мы пока не открываем. Все остальные тут работают. Здание дополнительно отогреваем тепловыми пушками», — сказал глава региона.

Кроме того, губернатор проверил академический корпус гимназии на улице 50 лет Октября.

«Здесь ребята уже вышли на учебу, в здании тепло», — отметил Андрей Воробьев.

В актовом и спортивном залах заменили радиаторы, чтобы педагогам и школьникам было комфортно.

«Чтобы порадовать ребят, привезли с собой сладкие подарки от нашей команды — мандарины и конфеты. Волонтеры помогли раздать их во всех классах Климовска, где не было тепла», — добавил губернатор.

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