16 января 2024, 16:00
Восемь площадок для крещенских купаний оборудуют в Химках
Восемь купелей для крещенских купаний оборудуют в каждом микрорайоне Химок. Жители округа смогут окунуться в иордань с 23:00 18 января до 15:00 19 января.
Центральная локация расположится на территории вблизи «Арены Химки». Здесь оборудуют три купели: мужскую, женскую и с теплой водой. Кроме того, на месте установят тематические декорации и передвижную баню с вениками.
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Также крещенские купели оборудуют на территории парка «Экоберег» в микрорайоне Левобережный, в парке «Лукоморье» в Сходне, на территории Академии гражданской защиты МЧС России в Новогорске, около храма благоверных князей Петра и Февронии Муромских в Подрезкове, у церкви Алексия Митрополита Московского в Кутузовском, а также в поселении Луневское рядом с храмом Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Поярково и храмом Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Мышецкое.
На всех площадках будут дежурить спасатели, медики и сотрудники полиции.
Напоминаем о необходимости соблюдения мер безопасности. Противопоказано купание в проруби людям с хроническими воспалительными, бронхолегочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями центральной нервной системы. Нежелательно заходить в ледяную воду людям с остеоартрозом и остеохондрозом позвоночника. В проруби не следует находиться более двух минут и погружаться с головой.
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