Восемь парков и скверов благоустроят в Балашихе до 2023 года
«Ежегодно Балашихе, как крупнейшему городу Московской области, выделяется наибольшее количество денежных средств на развитие социальных объектов. Существует программа развития города, в рамках которой происходит комплексное и системное благоустройство. На ближайшие три года есть большие планы по обустройству порядка восьми парков и скверов на территории Балашихи. Мы согласовываем с жителями вопросы расположения новых парковых зон и стараемся, чтобы город был не только самым крупным, но и удобным для проживания», — сказал Игорь Брынцалов.
Он добавил, что в планах на 2020 год продолжить развивать в Балашихе дорожную инфраструктуру. Предусмотрены разработка проекта дорожной развязки в микрорайоне Железнодорожный и строительство эстакады над железной дорогой около деревни Черное в сторону микрорайона Заря.
Все эти темы освятили на конференции, которая прошла в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области. На ней обсудили наиболее важные законы и законодательные инициативы, принятые Мособлдумой в 2019 году, а также планы парламента на 2020 год.