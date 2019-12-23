Восемь парков и скверов благоустроят в Балашихе до 2023 года

Восемь новых парковых зон и скверов планируют благоустроить в Балашихе до 2023 года. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

«Ежегодно Балашихе, как крупнейшему городу Московской области, выделяется наибольшее количество денежных средств на развитие социальных объектов. Существует программа развития города, в рамках которой происходит комплексное и системное благоустройство. На ближайшие три года есть большие планы по обустройству порядка восьми парков и скверов на территории Балашихи. Мы согласовываем с жителями вопросы расположения новых парковых зон и стараемся, чтобы город был не только самым крупным, но и удобным для проживания», — сказал Игорь Брынцалов.

Он добавил, что в планах на 2020 год продолжить развивать в Балашихе дорожную инфраструктуру. Предусмотрены разработка проекта дорожной развязки в микрорайоне Железнодорожный и строительство эстакады над железной дорогой около деревни Черное в сторону микрорайона Заря.

Все эти темы освятили на конференции, которая прошла в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области. На ней обсудили наиболее важные законы и законодательные инициативы, принятые Мособлдумой в 2019 году, а также планы парламента на 2020 год.