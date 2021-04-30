Восемь новых школ построят в Балашихе за три года. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2020 год.

Мероприятие прошло в здании Дворца культуры «Балашиха». В нем приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутаты регионального парламента Тарас Ефимов, Николай Черкасов и Владимир Шапкин, а также депутаты городского Совета, руководители предприятий, ветераны Балашихи и жители города.

«Мы продолжаем большую программу по строительству школ и ликвидации второй смены. Всего за ближайшие 3 года мы планируем построить и открыть 8 новых школ за счет средств регионального бюджета и средств инвесторов. Особенно хочу отметить школу в Павлино, о которой часто спрашивают жители этого микрорайона. Застройщик взял на себя обязательства закончить строительство до конца этого года, чтобы уже в следующем году мы могли начать в ней учебный процесс», — сказал Сергей Юров.

Он добавил, что за последние пять лет в округе открыли пять новых общеобразовательных школ и две пристройки. Среди них учреждение на 792 места в микрорайоне Центр-2, школа на 1100 мест в микрорайоне Первомайский, пристройка на 400 мест к школе № 30 в микрорайоне Авиаторов.

На сегодняшний день система образования Балашихи — крупнейшая в Московской области. Она включает 136 образовательных учреждений, в которых обучается более 88 тысяч детей. Каждый год число учащихся увеличивается примерно на 3,5 тысячи человек.