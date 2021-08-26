Восемь новых школ построят в Балашихе к 2024 году

В Балашихе к 2024 году планируют построить восемь новых школ. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Источник фото: Константин Роик

Брынцалов выступил на августовской педагогической конференции работников образования. Мероприятие прошло в школе № 30. На конференции также присутствовал глава городского округа Сергей Юров.

В рамках конференции «Образование Балашихи: время перемен, время возможностей» обсудили вопросы внедрения современных технологий в учебный процесс, открытие новых школ, формы дополнительного образования, а также результаты учащихся городского округа. Игорь Брынцалов поблагодарил работников сферы образования за труд и вручил грамоты от Московской областной Думы.

Источник фото: Константин Роик

«Система образования является основой развития будущего нашей страны. Мы не только открываем новые школы и ликвидируем вторую смену, но и стараемся обеспечивать качественным образованием, что очень важно. В Балашихе задача по созданию мест в садах и школах остаются в приоритете. С 2016 года в городском округе построено пять новых школ, две пристройки. В последующие три года планируется построить восемь новых школ, они уже спроектированы и для них определены места», — уточнил Брынцалов.

Он добавил, что в Балашихе также активно развивается дошкольное образование — с 2016 в городском округе построено 13 детских садов на более чем 5,5 тысячи мест.

Источник фото: Константин Роик

«Сегодня в Московской области заложили 25 школ. Одну из них в Балашихе, в микрорайоне Ольгино. У нас большие планы по строительству новых объектов и дошкольного, и среднего образования. Сегодня хочу поздравить с начинающимся новым учебным годом, пожелать всем сил, успехов, чтобы все планы, которые мы сегодня намечаем, в обязательном порядке были осуществлены», — сказал Сергей Юров.

Августовскую конференцию педагогов проводят в Балашихе каждый год. На встрече обсуждают новые образовательные проекты и подводят итоги прошедшего учебного года.