Подмосковье 24 августа 2023, 14:57 Восемь новых детских садов и школ построят в Солнечногорске к 2025 году пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Восемь новых детских садов и школ откроют в Солнечногорске в течение двух лет. В их числе дошкольные образовательные учреждения, которые построят инвесторы.

Сейчас в деревне Голубое строится школа на 1375 мест. Ее откроют к сентябрю 2024 года. Готовность объекта достигла 35%.

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Также возводятся пристройки на 300 мест к Поваровской школе и к гимназии № 6. Первую откроют осенью в 2024 году, а вторую — в 2025-м.

«Наш округ все больше людей выбирают для жизни, воспитания детей и работы. В школах Солнечногорья обучаются более 15 тысяч детей — почти на 30% больше, чем годом ранее», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Кроме того, по губернаторской программе в округе построят два садика. Один на 320 мест появится в микрорайоне Рекинцо-2 к осени 2024 года, а второй на 250 мест — на Советской улице в Поварове к 2025 году.

Инвесторы построят еще два садика в Радумле и жилом комплексе «Молодежный 4 и 5». В этом году откроется другой инвестиционный детский сад на 170 мест в Андреевке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важной задачей перед началом учебного года является поддержка малообеспеченных и многодетных семей. Выплаты к 1 Сентября получили 100 тысяч детей.

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