Восемь мест для крещенских купаний подготовили в Ленинском округе

Для крещенских купаний в этом году в Ленинском городском округе подготовили восемь мест. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Традиционно крещенские купания состоятся 18–19 января. Наиболее массовое мероприятие ожидается на пруду возле храма святого благоверного князя Александра Невского в деревне Апаринки. В Ленинском округе в прошлом году количество участников купаний превысило 6,5 тысячи человек.

Начальник управления по территориальной безопасности, ГО и ЧС Вадим Димов отметил, что на открытых водоемах купания предусмотрены только с берега. «Из-за аномально теплой погоды нам пришлось отказаться от некоторых традиционных мест. Сейчас толщина льда не превышает пять сантиметров, и в первую очередь мы должны думать о безопасности людей», — сделал акцент Вадим Димов.

Безопасность граждан в местах купаний будут обеспечивать спасатели, медики и сотрудники полиции. Откроются пункты для обогрева и переодевания, а в некоторых местах — полевая кухня с горячим чаем.

Источник фото: администрация Ленинского городского округа

«Крещение Господне, или Богоявление, — один из немногих поистине всенародных церковных праздников наряду с Рождеством и Воскресением Христовым. Он наделен не только особым смыслом, но и богат традициями», — заметил настоятель храма великомученицы Марины поселка Битца Павел Крысанов. По словам священника, нужно помнить, что погружение в прорубь на Крещение — это не церковное таинство, оно не избавляет от грехов, это не экстремальный отдых, а благочестивая традиция.

Житель села Молоково Иван Сухов рассказал, что уже 10 лет вместе с женой приезжает в крещенскую ночь в деревню Богданиха, к Казанскому храму.

«В этом году впервые будем купаться вместе с нашими детьми. Мне кажется, это очень важная и нужная традиция, которая приобщает нас к православию», — поделился Иван Сухов.

Источник фото: администрация Ленинского городского округа

Адреса площадок для крещенских купаний в Ленинском городском округе:

Преображенский храм Совхоза имени Ленина, купель на территории храма. 18 января работает с 11:30 до 16:30, с 20:00 до 22:00, 19 января — с 11:00 до 16:30, с 20:00 до 22:00;

Казанский храм села Молоково, деревня Богданиха, пруд у дома № 41. 18 января работает с 23:00 до 02:00;

Троицкий храм в поселке Измайлово, купель на территории храма. 18 января работает с 11:00 до 20:00, 19 января — с 10:00 до 20:00;

Христорождественский храм в селе Беседы, купель на территории храма. 18 января работает с 08:00 до 24:00, 19 января с 08:00 до 20:00;

Иоанно-Предтеченский храм, деревня Калиновка, пруд у храма. В ночь с 18 на 19 января будет работать с 00:00 до 02:00;

храм-часовня святого благоверного князя Александра Невского деревни Апаринки. Купание в пруду. Купель открывается в ночь с 18 на 19 января с 00:00 до 02:00;

Никольский храм поселка Володарского. Купание в реке Пахре в ночь с 18 на 19 января с 00:00 до 02:00;

храм Преображения Господня в селе Остров. Купание в озере Кругляш в ночь с 18 на 19 января с 00:15 до 03:00.

Крещение — один из главнейших и важнейших в православии праздников. По традиции в ночь с 18 на 19 января верующие окунаются в ледяную воду.

В 2020 году для жителей Подмосковья оборудовали около 200 специальных мест для купания. «360» подготовил карту с главными купелями.