Подмосковье 18 июня 2023, 12:25 Восемь медучреждений открыли в Химках за 10 лет

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Глава Химок Дмитрий Волошин сообщил, что за последние 10 лет в округе открылись восемь медучреждений, 12 подразделений, а также капитально отремонтировали 14 объектов здравоохранения. Это стало возможно при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Среди новых медучреждений — уникальная поликлиника «Мама и малыш» в Новых Химках на 200 посещений в смену и крупная поликлиника № 7 на Левом берегу. В смену ее посещают до 600 пациентов.

«Сегодня в Химках 16 поликлиник, в которых работают более полутора тысяч медработников и еще 405 узких специалистов. Укомплектованность системы здравоохранения — 90%», — заявил Волошин.

В этом году на базе Химкинской областной больницы заработали 12 подразделений, в том числе Центр общественного здоровья на Куркинском шоссе, реанимация для новорожденных, Центр амбулаторной онкопомощи с дневным стационаром и другие.

Капремонт провели в больницах Сходни, Левобережного, Старых и Новых Химок. В этом году в муниципалитете приступили к обновлению роддома на Ленинском проспекте и детского санатория в Фирсановке.

В Химках 92 врача получили жилье по программе «Социальная ипотека». Еще почти 700 врачей воспользовались компенсацией аренды жилья, в том числе муниципальной на сумму более 42 миллионов рублей.

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