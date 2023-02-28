Подмосковье 28 февраля 2023, 16:37 Сборная Подмосковья завоевала 8 медалей на первенстве России по легкой атлетике

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В Ульяновске завершились первенство России и всероссийские соревнования по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет. Сборная Московской области завоевала на них восемь наград и заняла третье общекомандное место в медальном зачете, сообщила пресс-служба Минспорта региона.

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Сборная Подмосковья на соревнованиях взяла три золота, одно серебро и четыре бронзы.

Всего за три дня в Ульяновске разыграли 28 комплектов наград. Среди чемпионов, принесших сборной Московской области золотые награды, — Вероника Архипова, Полина Хомякова, София Миронова, Ксения Коротченко (в командном зачете), также Ксения Коротченко стала лучшей в беге на дистанции 400 метров, Ирина Болдырева стала лучшей в беге с барьерами на 60 метров.

Всего во всероссийских соревнованиях по легкой атлетике и первенстве России приняли участие более 450 спортсменов из 63 регионов России.

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