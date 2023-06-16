Подмосковье 16 июня 2023, 11:53 Восемь лесных пожаров потушили в Подмосковье за неделю Комитет лесного хозяйства МО

Читать 360tv в

В Московской области установились высокие среднесуточные температуры, что создает высокие риски возникновения лесных пожаров. Только за неделю в Подмосковье ликвидировали восемь возгораний. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

«На ближайшие дни в регионе установится четвертый класс пожарной опасности, поэтому было принято решение о введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезд в них транспортных средств 16-19 июня», — сообщил курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Реклама

За неделю пожары потушили в Виноградовском, Звенигородском, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах. Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Подмосковья ликвидировали 100 природных возгораний.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».