Подмосковье 18 марта 2024, 22:47 Восемь компаний представят Подмосковье на премии «Золотой Медвежонок» в сфере товаров для детей Медиасток.рф

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Восемь подмосковных предприятий примут участие в XIV национальной премии «Золотой медвежонок» в сфере товаров и услуг для детей. Церемония награждения победителей состоится 16 апреля на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, подмосковные предприятия производят эко-подарки, книги, детскую посуду, средства по уходу за полостью рта и другие товары.

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Всего в регионе работает более 100 предприятий, выпускающих детские товары, и Московская область на первом месте по стране в этой индустрии. Производители, работающие в регионе, могут рассчитывать на несколько видов поддержки, включая федеральные и региональные субсидии.

Премия «Золотой медвежонок проводится с 2010 года. Победителей определяет научный, отраслевой и индустриальный экспертный совет.

Заявки на участие в премии подали более 120 компаний из 25 регионов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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