Восемь компаний Подмосковья вошли в топ-200 крупнейших в стране по версии Forbes

Восемь подмосковных организаций включили в топ-200 самых крупных частных компаний в России. Ежегодный рейтинг опубликовал Forbes. В нем регион представили фирмы, занимающиеся сферами медицины, энергетики, перевозок и не только.

Компания «Фармстандарт», находящаяся в Долгопрудном, попала в сотню лидеров. Она управляет сразу пятью заводами в России и производит лекарства — не менее 1,7 миллиарда упаковок в год.

Результат 2019-го показал, что выручка компании составила 153,3 миллиарда рублей. Она расположилась на 69-м месте в рейтинге по версии Forbes.

У нее широкий ассортимент продукции, состоящий более чем из 330 видов. Среди них 60 новых лекарственных препаратов и еще 140 — признанных жизненно необходимыми.

А компания «Металл Профиль» из Лобни заняла 178-е место. У нее есть своя лаборатория, занимающаяся разработкой новых видов материалов.

Сегодня это один из лидеров рынка металлообработки в России. У фирмы 18 заводов, выпускающих свыше десяти инновационных для отечественного рынка продуктов.

Каждый год компания перерабатывает и реализовывает порядка 630 тысяч тонн проката с полимерными покрытиями.