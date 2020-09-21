Восемь компаний Подмосковья вошли в топ-200 крупнейших в стране по версии Forbes
Компания «Фармстандарт», находящаяся в Долгопрудном, попала в сотню лидеров. Она управляет сразу пятью заводами в России и производит лекарства — не менее 1,7 миллиарда упаковок в год.
Результат 2019-го показал, что выручка компании составила 153,3 миллиарда рублей. Она расположилась на 69-м месте в рейтинге по версии Forbes.
У нее широкий ассортимент продукции, состоящий более чем из 330 видов. Среди них 60 новых лекарственных препаратов и еще 140 — признанных жизненно необходимыми.
А компания «Металл Профиль» из Лобни заняла 178-е место. У нее есть своя лаборатория, занимающаяся разработкой новых видов материалов.
Сегодня это один из лидеров рынка металлообработки в России. У фирмы 18 заводов, выпускающих свыше десяти инновационных для отечественного рынка продуктов.
Каждый год компания перерабатывает и реализовывает порядка 630 тысяч тонн проката с полимерными покрытиями.