Подмосковье 14 августа 2023, 16:28 Восемь команд выступили на турнире по дворовому баскетболу в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Заключительный турнир по дворовому баскетболу «Вверх» прошел в Солнечногорске. Участие в соревнованиях приняли восемь команд.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Игры прошли на баскетбольной площадке гимназии № 6. Участниками стали молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Первое место заняла команда «Тимоново», второе — команда ICE, а третье — команда HBL. Победителям вручили фирменный мерч от молодежного центра и профессиональный мяч.

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«Игры были захватывающими. Ребята самоотверженно сражались за каждый мяч. Мы поздравляем спортсменов с победой, желаем в следующем году больше соревнований и позитивных эмоций», — отметил директор молодежного центра «Возрождение» Евгений Кузнецов.

Первый турнир по дворовому баскетболу «Вверх» провели в Солнечногорске в 2022 году. Организаторы отметили, что в следующем году соревнования пройдут в более масштабном формате.

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