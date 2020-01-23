Качели, фонари и парковки. Восемь дворов благоустроят в Протвине в 2020 году

Парковки, новые детские площадки и места отдыха появятся в наукограде Протвино. В этом году комплексное благоустройство ждет восемь дворовых территорий. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Совет дома № 35 по улице Ленина активно участвует в планировании благоустройства своего двора. Три года назад там демонтировали старые детские площадки: качели, горки, турники, осталось только несколько старых лавочек и песочницы. А теперь дом выиграл голосование на портале «Добродел» и вошел в областную программу комплексного благоустройства.

Специалисты на месте общались с представителями совета дома № 35, при составлении сметы они старались учесть все пожелания жителей. Ориентировочное время начала работ — весна 2020 года.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

Председатель совета дома № 35 Владимир Трушко рассказал, что жители дома активно голосовали за включение своего двора в программу комплексного благоустройства на портале «Добродел», и очень рады, что двор наконец-то благоустроят.

«Дорога в нашем дворе уже много лет не ремонтировалась, плиты на пешеходных дорожках разбиты, а детям совсем негде играть», — добавил Владимир Трушко. По его словам, жители также хотели бы, чтобы во дворе установили качели не только для малышей, но и для взрослых.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

Бетонную автодорогу за домом № 35 частично отремонтируют, чтобы организовать на ее месте парковку. Жители добивались ремонта этой дороги много лет, она имеет выезд на Серпуховское шоссе. Как рассказала начальник ЖЭУ № 3 Юлия Пономарева, дорогу построили для возведения домов №№31А и 35, и с тех пор она не ремонтировалась.

На месте уже побывала не одна городская комиссия, но вопрос с ремонтом пока так и не решен. В отделе благоустройства администрации наукограда отметили, что проблема заключается в том, что дорога не отмечена ни на одной из карт, а проезд на Серпуховское шоссе проходит по федеральной земле.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

Временно исполняющий полномочия главы Протвина Кирилл Бабыкин пояснил, что сейчас составляется письмо в Росавтодор с просьбой отремонтировать данный участок дороги.

«Будем обращаться к балансодержателю. И он либо отремонтирует дорогу сам, либо передаст в собственность муниципалитету, после чего ремонт будет произведен на средства из местного бюджета. В любом случае постараемся сделать этот участок до конца третьего квартала», — пообещал Кирилл Бабыкин.

Всего в Протвине в 2020 году благоустроят восемь дворов по адресам:

улица Дружбы, дома 12, 14, 16, 18;

улица Ленина дом 9 — Молодежный проезд, дом 10;

улица Ленина, дом 11;

улица Ленина, дом 35;

Лесной бульвар, дома 14, 16, 18, 20;

Молодежный проезд, дом 7;

Фестивальный проезд, дома 13, 15, 17;

Ленина, дома 12, 14 — Московская, дома 3, 5.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

«В рамках программы Московской области „Формирование современной комфортной городской среды“ обновим детские площадки, сделаем дополнительные парковки, установим наружное освещение, новые лавочки и урны», — уточнил временно исполняющий полномочия главы Протвина Кирилл Бабыкин.

Дворы, которые преобразятся в 2020 году в Протвине, были выбраны по итогам голосования жителей на портале «Добродел», а также по обращениям граждан в муниципальную общественную комиссию.

Всего, по данным Министерства благоустройства Московской области, в этом году в регионе комплексно благоустроят свыше 1,3 тысячи дворов.