Восемь дорог отремонтируют в Лосино-Петровском в этом году

Ремонт восьми автомобильных дорог проведут в Лосино-Петровском городском округе в 2022 году. Три из них выбрали голосованием на портале «Добродел».

В Кармолино отремонтировали 170 метров дороги, которая ведет к новым земельным участкам за храмом. На территории ведется частное строительство. По словам местного жителя, раньше к участкам невозможно было проехать, поэтому все голосовали за ремонт этого отрезка дороги. Участок отсыпали щебнем, жители Кармолино довольны — больше нет ям и колдобин.

В понедельник работу подрядчика инспектировали представители городской администрации и компании «Лабрадор». Эксперты измерили толщину слоя покрытия и взяли пробу щебня для проверки на соответствие заявленным параметрам. Такая экспертиза обязательна для приемки работы, рассказал начальник отдела дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Лосино-Петровского округа Александр Титов.

Также проверку проходят автодороги, отремонтированные в мае, это три участка в городском округе. Образцы покрытия исследуют на водонасыщение, толщину, плотность, водостойкость и предельную прочность. В этом году в Лосино-Петровском отремонтируют еще две дороги, победившие в голосовании на «Доброделе».