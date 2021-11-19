Восемь детсадов и 15 школ отремонтируют в Московской области до конца года

До конца года в Московской области будут отремонтированы восемь детских садов и 15 школ. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

По ее данным, после ремонта уже возобновили работу три детских сада и 13 школ. Еще в пяти детских садах и двух школах пока работают специалисты. Реставрация завершится до конца 2021 года.

Каклюгина напомнила, что ремонт образовательных учреждений проводится в рамках госпрограммы «Образование Подмосковья», в нее в первую очередь включают школы и детские сады, износ которых составляет 70% и выше.

«Еще многие здания требуют обновления, мы не будем останавливаться, работа будет продолжена и в дальнейшем», — подчеркнула зампред областного правительства.

В следующем году по президентской программе в Подмосковье в Московской школе будет отремонтировано 70 школ.