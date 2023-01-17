Подмосковье 17 января 2023, 09:22 Воронеж применит опыт Подмосковья по запуску онлайн-сервисов для строительства

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Глава Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян встретился с зампредом правительства Воронежа, чтобы поделиться опытом внедрения цифровых практик в строительстве. После внедрения онлайн-калькулятора проверок коллег из другого региона заинтересовали «Невидимый надзор» и «Цифровые паспорта».

«„Невидимый надзор“ позволяет сократить проверочные мероприятия с 10 дней до 20 минут. Благодаря практике по итогам года количество очных проверок снизилось на 18% — с 3,3 тысячи до 2,7 тысячи», — сказал министр.

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Сервис используется в Подмосковье с 2022 года. Он заменяет очную проверку съемкой с квадрокоптера.

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По словам Артура Гарибяна, «Цифровые паспорта» помогли снизить число обращений жителей на 40%, а количество соответствующих графику объектов строительства достигло 75%.

«Также было выявлено больше 4,5 тысячи самостроев, половину из которых удалось легализовать и тем самым привлечь около 500 миллионов рублей в налоговый оборот региона», — добавил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о двукратном сокращении числа заброшенных строек в Подмосковье. Он призвал продолжить работу по ликвидации недостроев и возведению на их месте новых социальных объектов.

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