Ворон из Подмосковья стал звездой ТikТоk. Он показывает трюки и учится говорить

В социальной сети ТikТоk новая знаменитость — ворон по имени Флоки. Проживает птица в подмосковной Коломне. Сейчас у восходящей звезды восемь тысяч подписчиков.

Источник фото: Instagram

Флоки исполнилось девять месяцев. Любит ворон сырое мясо, поцелуи и певицу Земфиру. И за всем этим наблюдают несколько тысяч подписчиков. Для них ворон даже трюки выучил!

Познакомиться с Флоки решила съемочная группа «360». Однако… потерпела фиаско. Хозяин ворона, Максим Крылов, рассказал: у птицы сейчас переходный возраст, настроение меняется каждый час. Пришлось уговаривать.

Источник фото: телеканал «360»

Максим поделился: раньше подбирал птиц, выхаживал, и отпускал. А потом решил завести себе такого питомца. А раз уж завел, то почему бы не создать конкуренцию котикам из Instargram? Так, у Флоки появился первый аккаунт.

«Выложил там пару тройку видео, особо не пошло, абсолютно также, подписчиков не прибавлялось, А вот когда я зарегистрировался в ТikТоk и раз- 1,5 тысячи с нуля! Прошло недели две-три, и восемь тысяч подписчиков», — отметил хозяин ворона.

Теперь каждые выходные они снимают видео. Разумеется, когда птица в хорошем расположении духа.