Важное 16 декабря 2022, 13:19 Губернатору Андрею Воробьеву доложили о развитии бизнеса и социальной сферы в Домодедове Глава Домодедова доложил губернатору Воробьеву о развитии бизнеса и социальной сферы

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Более 4,6 тысячи новых рабочих мест появилось с начала года в Домодедове, а зарплата в организациях малого и среднего бизнеса выросла на 10%. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил глава округа Михаил Ежокин.

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«Домодедово у нас — визитная карточка. Это и аэропорт, и много инвестиционных проектов. Год заканчивается, нужно думать о вызовах следующего. Безусловно, приоритетом для нас являются пожелания жителей», — подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

Инвестиции и рабочие места

Объем привлеченных в Домодедово инвестиций вырос на 37,5% в этом году. По итогам 2022-го он достигнет 48 миллиардов рублей.

Это позволило создать свыше 4,6 тысячи новых рабочих мест для жителей.

К концу года, я считаю, мы подходим с неплохими показателями. По исполнению бюджета ожидаем доходы в объеме 11 миллиардов рублей — это на 21% больше, чем в предыдущем Михаил Ежокин.

По словам Ежокина, в этом году зарплата в субъектах малого и среднего бизнеса увеличилась на 10%.

Вместе с тем доля поступлений в бюджет от предпринимателей выросла почти до 17%.

Школы и детские сады

С начала года в Домодедовском округе открыли четыре новых детских сада. Там появилось 600 мест для воспитанников.

В Домодедове, поселке Константиново и деревне Кутузово капитально отремонтировали три школы. Кроме того, завершилось проектирование двух новых образовательных центров в жилом комплексе «Домодедово парк» и микрорайоне Барыбино. Их откроют в 2024 году.

Школу на 900 мест строят в микрорайоне Южном. Ее откроют в 2023 году. Там же возводят поликлинику, рассчитанную на 400 пациентов в сутки.

Вскоре в Домодедове появится современный модульный блок диспансеризации «Здоровье Подмосковью».

Благоустройство

Тюбинговую трассу протянули на 70 метров в городском лесу. Там же по просьбам жителей обновили освещение, сделали лестницу для подъема на горку, открыли пункт проката и точку горячего питания с чаем и кофе.

Благоустройство парка «Взлет» в микрорайоне Авиационном завершится в 2023 году.

Это историческая территория рядом с аэропортом Домодедово. Объект был заброшен со времен Советского Союза Михаил Ежокин.

В этом году там обустроили дорожки, улучшили территорию, сделали теннисный корт.

«В следующем году приведем в порядок набережную, очистим береговую линию водоема и будем готовы к приему гостей», — отметил Ежокин.

Долгострой на улице Кирова

Долгожданный дом на улице Кирова достроят в Домодедове до конца года. Губернатор спросил у главы городского округа, на каком этапе сейчас объект.

Его планировали сдать еще в прошлом году, однако из-за финансовых трудностей застройщик не исполнил свои обязательства. Компанию признали банкротом.

Государственная компания «Страна Девелопмент» помогла возобновить строительство дома в начале сентября. Она взяла на себя обязательство завершить работу к концу 2022 года.

Работа была проведена большая, и сейчас нет сомнений — дом сдадим Михаил Ежокин.

По его словам, уже завершились основные работы, включая благоустройство, наладку отопления, подготовку парковок и не только.