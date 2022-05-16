Воробьеву доложили о планах реконструкции главной школы легкой атлетики в Подмосковье

Работа над новыми спортивными объектами не утихает в Подмосковье. Некоторые из них уже готовятся к открытию, ряд других начнут строить. Приступят и к реконструкции уже существующих. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил министр спорта региона Дмитрий Абаренов.

«В этом году мы запускаем бассейн в Химках, после долгожданной реконструкции [откроются] три стадиона: во Власихе, Балашихе, Мытищах», — рассказал Абаренов.

По многим объектам уже приступили к строительству. Еще ряд — на стадии проектирования, отметил он.

«Это долгожданный Дворец единоборств в Можайске, футбольный манеж в Домодедове, хоккейный каток в Домодедове, Орехово-Зуеве, Волоколамске», — доложил глава Минспорта Подмосковья.

В Клину в этом году приступят к реконструкции легкоатлетического манежа. Там занимаются более двух тысяч детей, отметил Абаренов.

«Единственный наш полноценный манеж и главная школа легкой атлетики в Подмосковье», — подчеркнул министр.

В этом году также начнется реконструкция стадионов в Люберцах и Серпухове, добавил Абаренов.

Воробьев в начале совещания подчеркнул, что жители Подмосковья очень ждут новых спортивных объектов. Поэтому нужно продолжать их строительство и сделать все, чтобы они были максимально доступными.