Обманутых дольщиков в Люберцах не останется уже к концу 2023-го. В этом году решат проблемы 575 человек, а еще 187 — в следующем. Вскоре завершится расширение трассы М-5 и начнется стройка дублера Егорьевского шоссе. Об этом глава городского округа Владимир Ружицкий рассказал на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

«Владимир Петрович, вы уже 17 лет возглавляете Люберцы. Вы человек профессиональный, опытный. В сентябре — выборы. Я хочу попросить, чтобы вы выдвинули свою кандидатуру на праймериз, чтобы по-прежнему быть в числе тех, кто отвечает на запросы жителей и преобразования», — сказал Воробьев.

Также он попросил главу подумать о новых людях, которые смогут эффективно заниматься оперативными проблемами.

Выборы в местный Совет депутатов пройдут в Единый день голосования в сентябре.

Дольщики

Ружицкий отметил, что Люберцы активно застраиваются. Это один из городских округов Подмосковья, где быстрым темпом вводят новое жилье.

«Но в свое время это породило обманутых дольщиков. Я могу вам доложить, что в Люберцах никогда обманутых дольщиков не было. У нас обманутые дольщики были в поселках, и мы за последние годы решили проблемы 1039 из них», — сообщил глава округа.

Сейчас список оставшихся в округе дольщиков официально согласован с Министерством жилищного комплекса. Это 762 человека.

В этом году решим проблемы 575 дольщиков, и останется 187 Владимир Ружицкий.

Он подчеркнул, что в следующем году проблему обманутых дольщиков в Люберцах снимут.

Чистая вода

Вопрос обеспечения жителей качественной питьевой водой — один из основных в городском округе.

«С чем человек сталкивается каждый день — ЖКХ. Андрей Юрьевич, вы в свое время с мэром Москвы подписывали соглашение по обеспечению московской водой. Такой же документ мы подписали с Мосводоканалом. Работа в этом направлении ведется активно», — доложил Ружицкий.

Сейчас идет строительство водовода «Томилино — Мирный — Октябрьский». В 2023 году он обеспечит московской водой примерно 22 тысяч жителей нового микрорайона Мирный и поселка Октябрьского.

Дороги

По словам Ружицкого, главное для развития округа и бизнеса — дорожно-транспортная сеть.

«Хочу сказать, Андрей Юрьевич, большое спасибо, потому что, когда вы были у президента, дорога М-5 „Урал“, а в народе ее называют Новорязанским шоссе, вошла в федеральную программу. Теперь она расширяется», — сказал глава округа.

Расширение трассы М-5 «Урал» завершат в следующем году, включая объездную дорогу вокруг поселка Октябрьского.

Важный проект — реконструкция Октябрьского проспекта. Первый этап завершат в следующем году, а полноценное окончание запланировали на 2025-й.

«И в Люберцах есть своя проблема — ливневки. Вдоль всего Октябрьского проспекта будет создана новая современная ливневая канализация, что тоже очень важно», — добавил Ружицкий.

Также проектируется дублер Егорьевского шоссе. Затем строители приступят к работам. Достроить дублер планируют в 2026 году.

Рабочие места

Инвестиции — одно из приоритетных направлений работы для развития округа. За пять лет в Люберцах создали около 8,4 тысячи рабочих мест.

Я могу точно сказать, что многие годы мы входим в пятерку по количеству малых и средних предприятий Владимир Ружицкий.

Этот городской округ всегда был одним из самых крупных промышленных кластеров Подмосковья — здесь около 20 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.

В Люберцах работает 36 крупных и средних промышленных предприятий.

Школы и медицина

В следующем году в Люберцах обновят стадион «Торпедо», сообщил Ружицкий.

«Реконструкция спортивного объекта вошла в областную программу. Мы сейчас верстаем проект. В следующем году приступим к строительству», — уточнил он.

За пять лет в округе появилось семь новых школ и 19 детских садов.

Планируем до конца 2025 года построить 10 школ и 14 детских садов Владимир Ружицкий.

Уже началось строительство четырех школ на 4 725 мест и шести детских садов на 2 120 мест.

За пять лет в Люберцах открыли 12 объектов медицины. Это взрослые и детские поликлиники, станция скорой помощи, вертолетная площадка на территории детской больницы.

До конца года в микрорайоне Зенино завершится стройка поликлиники и в Люберцах детской поликлиники на улице 8 Марта.