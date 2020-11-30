Воробьев жестко раскритиковал работу «Почты России» и поручил оперативно отремонтировать отделения

Советник губернатора Московской области Александр Коган вместе с заместителем генерального директора по операционному управлению и розничной торговле АО «Почта России» Михаилом Волковым обсудили открытие новых отделений. Губернатор Андрей Воробьев поручил оперативно ремонтировать и открывать помещения.

«Есть алгоритм действий. В принципе, есть два шага, которым главам муниципальных образований нужно рассмотреть совместно с почтой. Определить целесообразность переноса почтовых отделений с учетом регламентов „Почты России“ в более современные помещения. У нас много торговых центров сейчас строится, много новостроек. На первых этажах тоже можно разместить отделения», — рассказал Коган.

Он также отметил, что по договору аренды организация отвечает за текущий ремонт, а за капитальный ремонт — собственник. Михаил Волков заявил, что «Почта России» возьмет на себя обязательства отремонтировать в следующем году 153 отделений почтовой связи.

«К сожалению, мы как „Почта России“ не поспеваем за темпами развития Московской области. На самом деле, за два года, за 2018-19 год мы открыли всего три новых отделения. В этом году уже проводится работа и мы планируем открыть четыре новых отделения. До конца первого квартала следующего года три новых отделения. Пять новых отделений перевезены в новые помещения», — объяснил Волков.

Тем не менее Андрей Воробьев установил другие сроки и поручил 15 января доложить о ситуации.

«Металла в голосе у вас нет. С таким настроением слона мы не продадим. Мы привыкли к немножко другой истории, по-другому работаем. В наши жизненные планы не входят, чтобы мы в грязь лицом ударили. Нам нужно дорожную карту. Год ремонтировать одно помещение, мне кажется, это можно сделать быстрее. Давайте поставим срок 15 января, и дорожная карта по всем муниципалитетам», — заявил Воробьев.

Губернатор также добавил, что было бы смешно не увидеть изменений через пять месяцев. Поэтому нужно подготовить брендирование.

«Это „Почта России“, в принципе это их работа, но мы за них сделаем, нам не сложно. Это не серьезно, правда. Такого не должно быть», — заявил глава региона.

В результате Воробьев поручил представителя «Почты России» отнестись к ситуации и дедлайну «предельно серьезно». Слушание дорожной карты и докладов о переезде почтовых отделений назначено на 15 января.