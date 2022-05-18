Андрей Воробьев заложил первый камень в фундамент новой поликлиники в Серпухове

Строительство новой поликлиники началось в микрорайоне Ивановские Дворики в Серпухове. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заложил первый камень в фундамент. Он отметил, что здесь будут все виды диагностики: МРТ, КТ, УЗИ.

Микрорайон Ивановские Дворики — новый. Сейчас он активно разрастается. Там живут уже около 28 тысяч человек.

В новой поликлинике будут принимать взрослых и детей. Она рассчитана на 700 посещений в смену.

«Сегодня мы здесь, в открытом поле, чтобы заложить очередную поликлинику. Мы сдаем в этом году пять поликлиник — две уже сдали. И сегодня задача — с вашей помощью дать старт новому объекту», — отметил Андрей Воробьев.

В стенах учреждения откроют отделение лучевой диагностики с новейшим оборудованием. Это аппараты для КТ, МРТ, рентгена, УЗИ.

Пациентам будут доступны современные формы диагностики. Например, денситометрия — метод определения минеральной плотности костной ткани.

«Я надеюсь, что будет решен вопрос с узкими специалистами. Построить поликлинику и оснастить ее оборудованием — это очень важно, без сомнений, но узкие специалисты, онколог ли это или невролог, являются очень важными для нас», — сказал губернатор.

Откроют 14 кабинетов участковых врачей для взрослых и детей. Принимать пациентов будут хирург, травматолог, аллерголог, оториноларинголог и другие специалисты.

Для детей предусмотрят кабинеты гематолога, эндокринолога, невролога, кардиолога, логопеда, гастроэнтеролога, уролога, гинеколога, офтальмолога.

Это поликлиника современная — МРТ, КТ, УЗИ, паллиативная помощь, различная диагностика здесь будут Андрей Воробьев.

Появится и отделение женской консультации с кабинетами акушеров-гинекологов, психологического консультирования.

«Мы продолжаем заниматься тем, что важно для каждой семьи. Когда ты живешь в микрорайоне, важно, чтобы были детский сад, школа, поликлиника», — добавил Воробьев.

Он подчеркнул, что поликлинику очень ждут, поэтому важно сдать ее в срок или досрочно.

«Я хочу еще раз поприветствовать жителей. Вы из окон будете следить, как строят поликлинику, а мы по видеокамерам», — заключил губернатор.

Пока в Серпухове все амбулаторно-поликлинические центры находятся преимущественно на первых этажах жилых домов. Это помещения, построенные в начале и середине прошлого века. Новая поликлиника станет современным медицинским центром, который повысит качество услуг.

Стройка закончится в 2023 году. Сейчас жителей микрорайона обслуживают в других поликлиниках — на машине это не менее 10 минут езды.