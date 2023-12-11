Подмосковье 11 декабря 2023, 12:57 Воробьев заявил об успехах в борьбе с незаконными баннерами на вылетных трассах Подмосковья Воробьев: в борьбе с рекламой на вылетных трассах Подмосковья есть успехи Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

В работе по борьбе с нестационарной торговлей и незаконной рекламой на вылетных трассах в Московской области удалось достичь первых успехов. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами. Заместитель председателя правительства Владислав Мурашов доложит главе региона о работе в этом направлении.

«[Он расскажет обо всем], что связано с вылетными трассами, с нестационарной торговлей, регулированием, приведением всего этого в современный и технологичный режим работы. Первые успехи есть. Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать», — указал губернатор Воробьев.

Реклама

Он выразил надежду на то, что глава каждого округа, заметив на своей территории «вопиющие недоразумения» в этой сфере, будет готов исправлять ситуацию.

Ранее на том же совещании Андрей Воробьев указал на важность поддержки бизнеса и рассказал о борьбе с последствиями снегопадов в Подмосковье.

Наведением порядка на вылетных магистралях в регионе занимается Министерство сельского хозяйства и продовольствия совместно с муниципалитетами по поручению главы региона. Недавно незаконные баннеры обнаружили на вылетных магистралях в Солнечногорске. Около 80 объектов с нарушениями выявили на Ленинградском шоссе и более 70 — на Пятницком шоссе.

Для размещения информационных материалов на территории региона служат специальные стенды.