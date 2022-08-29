Воробьев заявил об открытии 46 школ в Подмосковье после ремонта

Новый учебный год стартует уже на этой неделе. В Подмосковье после ремонта возобновит свою работу 46 школ. Об этом в ходе совещания с правительством региона сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он добавил, что оставшиеся учебные заведения, где работы пока не завершены, подготовят к приему детей после первой четверти.

«Мы 46 школ запускаем 1 сентября. Оставшиеся — до конца года, после первой четверти, будут тоже подготовлены для посещения нашими детьми», — заявил губернатор Московской области.

Всего в Подмосковье капитальный ремонт проводится в 65 учебных заведениях.

Андрей Воробьев подчеркнул, что главам муниципальных образований необходимо проверить готовность всех учебных заведений к приему учеников к 1 сентября.

Также губернатор Московской области обратился к руководителю подмосковного главка МВД Виктору Паукову с просьбой напомнить о мерах безопасности в школах.

«1 сентября всегда это очень торжественный и радостный день, но для правоохранительного блока очень ответственный момент. Должны быть приняты все меры безопасности», — подчеркнул губернатор Московской области.

Всего до конца года в Московской области откроется 27 новых школ, из которых 13 заработает к 1 сентября. После капитального ремонта возобновят работу крупные учебные заведения в Павловском Посаде, Опалихе и Лобне.

Андрей Воробьев подчеркнул, что в этом году в школы Подмосковья пойдут более одного миллиона учеников. Поэтому все заведения должны быть готовы к 1 сентября.