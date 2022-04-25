Воробьев заявил о важности конкурентоспособности образования в Подмосковье

Дошкольное и среднее образование в Московской области должно быть конкурентоспособным. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

«Сегодня у нас приятное событие. Первым вопросом мы поставили открытие детского сада в Мытищах. Хочу сказать, что у нас, как и прежде, эта программа продолжается. Детских садов много не бывает в Московской области, потому что прибывают новые дети», — сказал Воробьев.

Он отметил, что в регионе есть большая потребность в детских садах и школах.

«Важно, чтобы и дошкольное, и среднее образование было конкурентоспособным. Мы видим, что у нас сейчас этап олимпиады подводится. В прошлом году мы были четвертыми. Я очень надеюсь, что те ресурсы, та система подготовки, которую мы вкладывали, позволит нам увидеть себя в этом году выше. Если на втором месте будем, это победа. Поэтому я обращаю внимание, что олимпиада школьников является мерилом качества образования. Поэтому я прошу и дальше все самое умное, интересное для ребят привлекать в наши школы», — подчеркнул Воробьев.

Губернатор Воробьев также сказал о том, что подготовка приемных родителей в Подмосковье продолжится. Ведь в Московской области принимают детей-сирот из Донбасса. Глава региона напомнил, что подмосковные жители уже приняли 27 детей-сирот из Донецкой Народной Республики.